بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على مصري في طائرة رومانية

المصدر: مروه سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو التقطته احدى الركاب على متن طائرة كانت متجه من من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخاريست، يوضح تعرض مصري وزوجته للضرب المبرح على يد الشرطة الرومانية.

وأثار المقطع حفيظة معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن المسافر قد تعرض للضرب والتوقيف من مجموعة من عناصر الشرطة، الأمر الذي استنكره ركاب الرحلة رقم "RO0101" والتي كانت على وشك الإقلاع من مطار بوخارست، ودفع احداهم لتصوير المقطع الذي أصبح حديث مواقع التواصل.

وعلقت الراكبة التي التقطت المقطع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيوريكا حجاج، تفاصيل الواقعة مرفقة مع الفيديو أن الراكب المصري وزوجته المغربية تعرضوا إلى الضرب المبرح وسط استنكار جميع ركاب الرحلة الخاصة بها والتي ضمت 3 رحلات مختلفة كان عليهم المرور من أجل الفحص الأمني عبر جهاز واحد في قاعة صغيرة ما جعل الأمر صعباً للجميع خصوصاً على الأطفال، واصفة الموقف بالسخافة والكوميديا.

من جانبه روى الراكب المصري حسن سلامة الذي تعرض للاعتداء أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، قائلاً "طلعت أنا وابني وزوجتي، وجلس كل واحد بمكانه، أنا وابني في الخلف وزوجتي في مقعد آخر".

وأضاف أن مضيفة الطائرة طلبت من زوجته عدم وضع حقيبتها على الأرض، وبالفعل استجابت، ولكنها مرة أخرى طلبت منها وضعها في مكان آخر، والحقيبة بها ذهب وأموال وجوازات السفر وهي صغيرة جداً، ولم تفهم زوجته بعض التعليمات باللغة الإنجليزية وفوجئت بصعود المضيفة مع الأمن رغم الاستجابة لكل التعليمات وتغيير المقاعد.

لكننا فوجئنا بعد ذلك بهجوم مجموعة من رجال الأمن علينا في محاولة لاجبارنا على النزول من الطائرة رغم دخول زوجتي في حالة من الإغماء نتيجة غيبوبة سكر.

من جانبها أصدرت وزارة الهجرة بياناً رسمياً قالت فيه إنها تلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر التعامل بقوة مع راكب مصري على متن الخطوط الرومانية، وعلى الفور تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مع سفير مصر في رومانيا صلاح عبد المقصود حيث أكد أن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

كما تواصلت مكرم مع المواطن المصري واطمأنت عليه وأسرته، مؤكدة استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية، عبر سفارة مصر في رومانيا للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الموقف.

في سياق متصل قال سفير مصر في العاصمة الرومانية بوخارست صلاح عبدالمقصود، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" "إن الاعتداء الذي تعرض له المواطن المصري على متن طائرة رومانية كان بسبب وضع زوجته حقيبتها أمام باب الطوارئ، مضيفاً أنه كان من المفتض عليه وزوجته الإلتزام بتعليمات الأمن، لكن الحوار تصاعد وصعد أفراد الأمن الذين تعاملوا بعنف مع الراكب.

في سياق متصل أكدت صحيفة الشروق المصرية أنه تم التواصل مع نائب رئيس الجالية المصرية في رومانيا عبدالله مباشر والذي قال إنه فور إبلاغه بالواقعة تواصل مع وزارة الهجرة والسفير المصري في رومانيا لاتخاذ اللازم لرد حق المواطن المصري، مضيفاً أنه يجرى التواصل حالياً مع شركة الطيران الرومانية التي حدثت الواقعة على أحد الطائرات التابعة لها، لتبدأ السفارة بعدها بالتدخل كجهة رسمية بعد سماع شهادة المصري المعتدى عليه، وعلى أسرته والحصول على توكيل منه بذلك، وأن وزارة الهجرة تتابع الموقف وكذلك السفير المصري فى رومانيا، مؤكداً أن قوات الأمن لم يتعاملوا بحرفية مع المواطن المصري،

واختتم مباشر قائلاً إن الإعلام الروماني تناول الواقعة، ولم يثبت سوى التعامل المهذب من جانب المواطن المصري.