بالفيديو.. يتسلق محرك الطائرة للسفر إلى غانا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ ركاب طائرة نيجيرية كانت على وشك الإقلاع في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس برجل يتسلق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه بينما كانت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "أزمان إير" تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع، قام رجل بتسلق جناح الطائرة.

وتمكن الرجل بطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات.

وتسبب هذا الأمر في حالة من الذعر بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتمكن أفراد الأمن من اعتقال الرجل المتسلل، وأنه قد تم نقله إلى "تانغو سيتي"، وهي منطقة أمنية تابعة لوحدة أمن المطارات ومقرها مطار مورتالا محمد في مدينة إيكيجا، التابعة لولاية لاغوس في نيجيريا.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة مطار لاجوس، جوزيف ألابي، أن التحقيقات مازالت في إطار القيادة الأمنية في المطار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.

وأضاف ألابي أن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.