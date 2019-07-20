التهاب نادر قد يصيب مستخدمي العدسات اللاصقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت معلومات طبية جديدة أن مستخدمي العدسات اللاصقة قد يكونوا معرضين للإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي، وهو مرض نادر سببه توغل أميبيا Acanthamoeba في قرنية العين، ما قد يسبب ضعف البصر، وحتى العمى التام.

وتقول المعلومات، المستندة إلى حالات ميدانية، إن هذا المرض قد أصبح منتشراً بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.

وذكر موقع LiveScience أن مواطنة بريطانية اعتادت الاستحمام والعدسات اللاصقة في عينيها، ما تسبب بإصابة إحداهما بالعمى.

ويعود سبب إصابة عين المواطنة البريطانية بالعمى إلى العدوى النادرة (التهاب القرنية الشوكميبي). فهذه السيدة البريطانية راجعت طبيب العيون بسبب آلام في عينيها لمدة شهرين، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة، ولا ترفعها حتى عند الاستحمام.

وقد اتضح أن العين اليسرى لهذه السيدة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء. وسرعان ما اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة– التهاب القرنية الشوكميبي (التهاب القرنية بالاكانثاميبا).

وبحسب موقع "نوفوستي" الإخباري، فقد تمكن الأطباء من إعادة النظر جزئياً إلى عين السيدة اليسرى بعد زرع قرنية داخلها.