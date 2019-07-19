فيديو مثير للجدل يجمع ملك ماليزيا السابق وزوجته ملكة جمال روسيا السابقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت ملكة جمال روسيا السابقة، ريانا أوكسانا فويفودينا، مقطع فيديو تؤكد فيه مشاعر حبها لملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس.

وقالت ملكة جمال روسيا السابقة في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، بالتأكيد سأعتني به وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن اعيش معه حتى الموت".

أما ملك ماليزيا السابق فقد أكد أن الحب شيء مهم ورائع ولكن بعد عدة سنوات سيحل التفاهم مكانه، لذا يجب أن يكون إنجاب الأطفال أهم شيء للعائلة حيث أنهم هم من سيحافظون على إرث الوالدين.

وقد أثار المقطع الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تفاصيل تصوير المقطع الذي حصد نسية مشاهدة عالية منذ نشره مساء الأول من أمس.

وأصبحت قصة ملك ماليزيا السابق وزوجته الروسية محط اهتمام كبير، بعد تقارير تحدثت عن تسريب شهادة طلاق تنهي زواج الاثنين.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا شهادة الطلاق، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول.

وقد نقل مغردون عبر "تويتر" أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية، أو ما يعرف في الإسلام "طلاق بالثلاثة".

وكان ملك ماليزيا السابق قد تخلى عن العرش، في يناير الماضي، بعدما طلب إجازة لتلقي العلاج، بينما انتشرت شائعات عن زواجه بأوكسانا فويفودينا على الفور.