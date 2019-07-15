في يوم ميلاده.. "محمد بن راشد" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "كل عام وهيبتك تهز جبال"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاد سموه الذي يصادف اليوم 15 يوليو.

وإلى ذلك، تفاعل مغردون على "تويتر" بشكل واسع مع مناسبة عيد ميلاد سموه، حيث تصدر وسم #محمد_بن_راشد الترند في الإمارات.

وعبر المغردون عن حبهم لسموه، متمنين له طول العمر والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "اليوم كان ولا زال في صدى الأيام فرحة .. ميلاد العز والوفاء والعطاء ..اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم .. يوم للوطن الذي حباه الله بقائد من طراز فريد .. هو يوم عيد .. الرائعون حياة لمن حولهم ".

وقالت أخرى: "إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ ".

كما وصف مغردون سموه بالقائد الاستثنائي وأنه الرقم واحد، فقال أحد المغردين: "#محمد_بن_راشد.. الفارس الذي روض الرقم "1".. كل عام وأنت بخير".

فيما تحدث مغردون عن انجازات سموه، وكيف جعل من دبي جنة على الأرض. فقال أحدهم: "جعل من دبي واجهة حضارية عالمية وأرسى روح التسامح والتنوع الإنساني المبهر في مدينته، اليوم ولادة ملهم الحضارة، والإنسانية، وأيقونة التطوير، دمت فخراً لنا".

وقال آخر: "اليوم ميلاد القائد اللي حوّل دبي إلى جنة على الأرض، عسى الله يعطيك طول العمر".

وكان صاحب السمو مصدر السعادة والتفاؤل للكثير من المغردين الذين عبروا عن ذلك بقولهم: "روح السعادة في الامارات و نشر التفاؤل في دبي.. كل عام وانت بصحة ويخليك لنا يا فخر الشيوخ".

من جانب آخر قال مغردون أن سموه مصدر الإلهام والقوة بالنسبة لهم، وأنه قدوتهم في هذه الحياة، واصفين إياه بـ "صانع المستقبل". فقالت إحدى المغردات: "كل عام وأنت صانع المستقبل، وصانع الأمل، وصانع السعادة".

وقالت أخرى: "كل عام وأنته القائد والقدوة والأب.. كل عام وهيبتك تهز جبال.. و كل عام وضحتك تسعد وطن".

من جهتم كتب بعض المغردون أشعارا لسموه احتفالا منهم في يوم ميلاده، فقال أحدهم: "لانّـــك أسطورة التاريخ.. وأمجــادك فـخــرٍ لشعـب الإمارات وقـيادتـها.. دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. لـو كانت فـ عِــز من لحظة ولادتها".