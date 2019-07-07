ملكة جمال العراق السابقة تثير ضجة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها بعد نشر صورة لها مع ملكة جمال إسرائيلية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت ملكة جمال العراق سابقاً، سارة عيدان، لتثير ضجة جديدة من خلال دفاعها "بشدّة" عن إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، منتقدة حكومة بلادها لعدم تقديم الدعم لها عند تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

عيدان، التي مثلت العراق سابقاً في مسابقة ملكة جمال الكون، أدانت الدول العربية على انتقادها إسرائيل، وقالت "إن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية"، ما دفع رواد شبكات التواصل الاجتماعي العرب إلى انتقادها بشكل قوي.

وقد أجبرت عائلة سارة عيدان على مغادرة العراق بعد أن نشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بممثلة إسرائيل، أدار غندلسمان، في المسابقة التي أقيمت في لاس فيغاس عام 2017.

وردت عيدان على الانتقادات قائلة "إن الصورة تبعث برسالة سلام، ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل".