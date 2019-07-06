نمور تقتل مدرّبها في سيرك إيطالي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام ايطالية الجمعة أن مجموعة من النمور في سيرك في جنوب ايطاليا هاجمت مدربها المخضرم خلال التدريبات وقتلته.

وقد هاجم واحد من النمور الأربعة المدرب إيتوري ويبر (61 عاما) الذي يعمل في سيرك أورفي الخميس تحت الخيمة الكبيرة في تريجانو الواقعة في بوليا وهي وجهة سياحية شهيرة في جنوب إيطاليا، قبل انضمام ثلاثة نمور إليه.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن النمور لعبت بالجثة لدقائق عدة قبل أن يتدخل المسعفون والموظفون.

وصل سيرك أورفي إلى بلدة تريجانو في مقاطعة باري في 15 حزيران (يونيو) ومن المتوقع أن يبقى في المدينة حتى 14 تموز (يوليو).

وقد حظرت حوالى 40 دولة، بما في ذلك 20 منها في أوروبا، على الأقل جزئيا استخدام الحيوانات البرية في عروض السيرك. وتخطط بريطانيا لإقرار قانون مماثل العام المقبل.