فيل يقتل 8 أشخاص خلال بحثه عن المياه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي 8 أشخاص مصرعهم، في ولاية جهارخاند الهندية عقب هجوم فيل يبحث عن المياه وسط إرتفاع درجات الحرارة.

وتطارد السلطات الفيل الذي تسبب في دمار العديد من المنشآت في جميع أنحاء الولاية الهندية.

وقال آرفيند كومار، مسؤول الغابات في المقاطعة: "لقد أودى الفيل بحياة أربعة أشخاص حتى الآن، وفي وقت سابق، قتل شخصين في مدينة دومكا واثنين في مقاطعة جامتارا".

وأضاف رئيس إحدى الجمعيات لحماية البيئة، أن السبب وراء هجوم الأفيال هو جفاف المسطحات المائية، حيث تنتقل إلى القرى بحثاً عن المياه. ويأمل حراس الغابات، أن يكونوا قادرين على تهدئة الفيل وضمه إلى قطيعه، وبقاءه على قيد الحياة، لكنهم يعترفون بأنهم قد يضطرون إلى إطلاق النار عليه.