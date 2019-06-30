اتهام سيدة أميركية بقتل جنينها بعد إصابتها بطلقات نارية في شجار عنيف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجّهت الشرطة بولاية ألاباما الأميركية تهمة القتل الخطأ لسيدة فقدت جنينها، إثر إصابتها بـ5 طلقات نارية في بطنها، أثناء حملها في الشهر الخامس، في حين تم إطلاق سراح السيدة التي أطلقت النار عليها.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية،أن الحلدث وقع في شهر ديسمبر الماضي، حين تشاجرت السيدة التي تدعى مارشا جونز مع سيدة أخرى تدعى إبونى جيميسون، خارج متجر في مدينة بليزنت غروف، بولاية ألاباما، فقامت جيميسون بإطلاق النار على جونز. الأمر الذي تسبب في موت الجنين.



ووجّهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة جيفرسون تهمة القتل غير العمد لجونز (27 سنة) ، في حين تم إطلاق سراح جيميسون.

وقالت شرطة بليزنت غروف إن جونز هي التي بدأت المشاجرة، وعرّضت حياة جنينها للخطر، في حين أن ما فعلته جيميسون كان مجرد دفاع عن النفس.

وقالت الشرطة : "لقد أظهر التحقيق أن جونز هي التي بدأت المشاجرة، ما أدى إلى وفاة جنينها. الضحية الحقيقية الوحيدة في هذا الحادث هي ذلك الجنين".

