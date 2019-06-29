مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الشخص العبقري الذي صمم هاتف "آيفون" الشهير، غادر شركة "أبل" الأميركية بعد حوالي 30 عاما من العمل، وشهد مسيرة نجاحاتها منذ انطلاقتها.

ومن التصاميم التي وضع جوني إيف لمسته فيها كانت "آيفون" و"ماك" وسماعات "آيبود"، وكان عنصرا مهما في "أبل" ويعد من أكبر المساهمين في جعل شركة "ابل" تتخطى قيمتها السوقية ترليون دولار كأول شركة في العالم.

وذكرت الصحيفة أن سبب مغادرة "ايف" للشركة هو قرار اتخذه بتأسيس شركة خاصة به في كاليفورنيا أطلق عليها اسم "لاف فروم"، ومن المتوقع أن تكون "أبل" أول شركة المتعاملين معه.