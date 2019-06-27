أطعمة يحتاجها الجسم خلال موجات الحر الشديدة

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى انخفاض الشهية عند الإنسان، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فمن الضروري خلال هذه الفترة الاعتناء بالنظام الغذائي وتناول الأغذية التي تساعد على ترطيب الجسم وذلك لأن نقص التغذية خلال موجات الحر إضافة إلى التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى الشعور بالتوتر والتعب.

وبحسب دراسة نشرها موقع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإنه وفي الطقس الحار يفضل تناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بالمياه والفيتامينات الأساسية لتجنب الشعور بالارهاق والتعب.

ويشدد خبراء التغذية على تناول الوجبات الخفيفة خلال فترة الحر كما يمكن إضافة اللحوم الخالية من الدهون والسمك حيث انها تكون سهلة الهضم. ويمكن تناول الحساء البارد المصنوع من الخيار والكوسا الذي يمنح الجسم الانتعاش اللازم.

كما يفضل الحد من تناول المنتجات التي تحتوي على السكر واستبدال الحلويات بالفواكه الموسمية المليئة بالماء كالبطيخ والفراولة والخوخ.

وينصح بشرب السوائل بكثرة ولا سيما الماء، كما يمكن الاستعانة بالعصائر التي تعتبر من الطرق الجيدة لترطيب الجسم إضافة إلى انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة. والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.