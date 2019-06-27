القبض على جندي مرافق للرئيس البرازيلي بحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت السلطات الإسبانية جندياً في الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وهو في طريقه إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين بعدما تبين وجود 39 كيلوغراماً من الكوكايين في أمتعته.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أمس استناداً إلى مصادر في الحرس المدني الإسباني أن صف الضابط (38 عاماً) تم ضبطه وبحيازته المخدرات يوم الثلاثاء أثناء التوقف في مطار إشبيلية الإسباني.

وأكد الرئيس البرازيلي واقعة القبض على الجندي في تغريدة له على تويتر.

وأضافت الصحيفة أن المخدرات تم اكتشافها خلال عملية تفتيش روتينية للحقائب. وكان الجندي متجهاً إلى أوساكا على متن طائرة احتياطية فيما كان الرئيس البرازيلي على متن طائرة أخرى.