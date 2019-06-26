أربعون عاما على اعتزال "رياضي القرن".. محمد علي كلاي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

يوافق اليوم، 26 يونيو، الذكرى الأربعين على إعلان الملاكم العالمي محمد علي كلاي لنبأ اعتزاله للملاكمة، وهو الخبر الذي صدم الآلاف من محبيه.

ولد الملاكم الأميركي باسم "كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور"، في 17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، وتوفي يوم 3 يونيو 2016 عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش.

كان علي كلاي ولدا لعائلة أميركية سوداء من الطبقة المتوسطة وكان والده ميثوديا، لكن أمه ربته وأخاه على المذهب المعمداني، إلا أنه اعتنق الإسلام في عام 1964م وغير اسمه إلى محمد علي دون اسمه الأخير "كلاي".

فاز كلاي ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاماً في 1964 و1974 و1978، وفي عام 1999 توج بلقب "رياضي القرن"، وهي جائزة مقدمة من مجلة "سبورتس ايلاستريتد". كما حصل على نفس اللقب بعد استفتاء أقامته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية بعدما حصل على 71.2% من الأصوات متفوقاً على العديد من الرياضين ومنهم دييغو مارادونا.

كان محمد علي يصف نفسه بـأنه "يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة"، وهو صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم حيث تعادل قوتها حوالي 1,000 باوند.

ويشار إلى أنه في عام 1967 تم سحب اللقب من محمد علي كلاي، وهو في قمة انتصاراته في عالم الملاكمة، بسبب رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الولايات المتحدة أثناء حرب فيتنام اعتراضاً منه على الحرب شأنه شأن الكثيرين في ذلك الوقت.

عاد محمد علي للملاكمة مرة أخرى عام 1970 في مباراة وصفت بأنها "مباراة القرن" ضد جو فريزر حيث لم تسجل هزيمة لأي منهما في أي مباراة من قبل، وكانت مباراة من 3 مباريات متفرقة فاز محمد علي باثنتين منها. وفي عام 1974 هزم محمد علي الملاكم القوي فورمان ليستعيد بذلك عرش الملاكمة في الولايات المتحدة الأميركية والعالم بأسره.

اعتزل الملاكمة عام 1979، بعد مسيرة حافلة تضمنت 56 فوزا منها 37 بالضربة القاضية وخمس هزائم، وتوج باللقب العالمي ثلاث مرات مختلفة.

أصيب محمد علي في عام 1984 بداء باركنسون "الشلل الرعاشي"، وتدهورت حالته الصحية في عام 2005 بشكل ملحوظ، وتوالت بعدها نكساته الصحية، حيث كان يمضي فترة من الوقت كل سنة في مستشفى في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

ونُقل في فبراير 2013 إلى المستشفى وصرّح شقيقه رحمن علي لصحيفة نيويورك أنه في حالة حرجة وقد يرحل في أيّ لحظة، قبل أن تنفي ابنته ذلك، كما عانى من إلتهاب في الرئة والبول أُدخل على إثره المستشفى عامي 2014 و2015.

وفي الثاني من يونيو عام 2016 أدخل كلاي للمستشفى مُجدداً بسبب مشكلة في التنفس، وبعدها أكّدت الصحف والقنوات العالمية بأن الملاكم الأسطوري يحتضر فعلاً، وأن عائلته تتجهز لإجراء مراسم الدفن بعدما أعلن الأطباء أنه على وشك الموت، قبل أن تُعلن وفاته صباح 3 يونيو 2016.وتم تشييع الجنازة في مسقط رأسه لويس فيل كنتاكي.