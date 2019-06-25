أول صور لملكة جمال موسكو وملك ماليزيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت ملكة جمال موسكو السابقة والتي أصبحت مكلة ماليزيا بعد زواجها من الملك، صوراً تجمعها بزوجها بعد 6 أشهر من زفافهما، وذلك كما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الملكة ريهانا أوكسانا بترا "25 عاماً"، نشرت أول صور لها مع زوجها عبر حسابها في إنستغرام وذلك بعد 6 أشهر من الشائعات المتعلقة بزفافهما الذي انتشر حول العالم عندما تخلى السلطان محمد الخامس فارس بترا "49 عاماً"، عن العرش في يناير الماضي.

وكانت وسائل تواصل اجتماعي قد تداولت بعض الشائعات بشأن زفافهما حيث أورد البعض أنهما انفصلا، خاصة بعد أن تنحي الملك عن العرش في وقت سابق من هذا العام، وتزوج منها بعد أن اعتنقت الإسلام.

ونشرت الملكة على حسابها في إنستغرام صوراً للزفاف المزدوج في كل من روسيا وماليزيا، حيث ظهرت في إحدى الصورالتي يبدو أنها التقطت أثناء حفل الزفاف الذي عقد في ماليزيا، وهي ترتدي الحجاب، فيما يرتدي زوجها اللباس التقليدي الماليزي.