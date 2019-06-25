أسباب ظهور كدمات في الجسم دون سبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد الكدمات أمراً شائع الحدوث لدى العديد من الأفراد، وتتعدد أسباب ظهورها فقد تكون ناتجة عن تناول أحد الأدوية أو بسبب حالة طبية أو التقدم بالعمر.

إلا ان الكدمات تظهر في بعض الاحيان دون سبب واضح لدى أشخاص أصحاء، حيث أظهرت دراسة شملت 800 من البالغين الأصحاء أن 18% يعانون من الكدمات دون إصابة أو اصطدام مع سطح قاسي.

وتتطور الكدمات في 3 خطوات تبدأ بأوعية دموية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية التي تتضرر وتنفجر، ويؤدي تسرب الدم الذي يتجمع تحت الجلد إلى ظهور الصفائح الدموية وهي عبارة عن خلايا صغيرة في الدم تطفو إلى سطح الإصابة تحت الجلد تسمى الخثرة أو الجلطة وتقوى ببروتينات تسمى عوامل التخثر.

وقد تتسبب بعض الأدوية بحدوث الكدمات دون سبب، بسبب حدوث خلل في الصفائح الدموية وفي بعض الحالات عند تناول الثوم، في حين أن أمراض الكبد او نقص فيتامين ك، تعتبر أحد عوامل لظهور الكدمات.

ويزداد ظهور الكدمات مع التقدم بالعمر، أو لدى النساء اللواتي يتمتعن ببشرة فاتحة، أو من يعانون من زيادة في الوزن، دون سبب واضح.

وتشمل الأدوية التي يمكن أن تسبب كدمات الإيبوبروفين والعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، ومضادات التخثر (مثل الوارفارين) والأدوية المضادة للصفيحات (مثل الأسبرين والكلوبيدوقرل) والستيرويدات (مثل بريدنيزولون).

ولا تعتبر الكدمات أمرا يدعو للقلق، كما أنه لا يوجد علاج للكدمات التي تظهر دون أسباب مباشرة تتعلق بالعوامل الخارجية، إلا في تلافي مسبباتها الداخلية.