حددت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مجموعة من المؤشرات للكشف عن تعرّض الطلبة للإساءة أو سوء المعاملة، تشمل تغيرات نفسية وسلوكية واجتماعية وجسدية، داعية المؤسسات التعليمية والمعلمين إلى مراقبة سلوك الطلبة والانتباه إلى أي تغيرات غير مألوفة، والاستماع إليهم بعناية، والإبلاغ عند وجود اشتباه موثوق بتعرضهم للإساءة.

وعرّفت إساءة معاملة الطلبة بأنها أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه إلحاق الضرر بالطالب، أو التأثير سلباً في تنشئته ونموه بصورة سليمة وآمنة وصحية، وتشمل الإساءة الجسدية والعاطفية والجنسية، فضلاً عن الإهمال والاستغلال والتنمر والتنمر الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة في «دليل مؤشرات إساءة معاملة الطلبة» أن من أبرز المؤشرات: التوتر والقلق والاكتئاب، وتراجع الثقة بالنفس، والعزلة الاجتماعية، ونوبات البكاء والغضب، وصعوبة التحكم في الانفعالات، وسرعة الخوف والارتباك، فضلاً عن اضطرابات الشهية ورفض تناول الطعام، والتقلبات المزاجية الحادة، والمخاوف غير المبررة، وفقدان الاهتمام بالمحيط، وقد يصل بعض الحالات إلى إيذاء النفس أو التفكير في الانتحار.

وأشارت إلى أن المؤشرات الاجتماعية والسلوكية تتمثل في الانطواء والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء، وضعف الارتباط العاطفي بالوالدين أو مقدم الرعاية، وتجنب الذهاب إلى المدرسة أو المشاركة في النقاشات الأسرية، والتغيب المتكرر عن المنزل أو البقاء خارجه حتى ساعات متأخرة، والسلوك العدواني تجاه الآخرين أو الحيوانات، وإتلاف الممتلكات، والصراخ ونوبات الغضب، وصعوبة تكوين الصداقات، وضعف الانتظام المدرسي، إلى جانب تجنب التلامس الجسدي أو إظهار مودة مفرطة تجاه الغرباء، والمبالغة في الطاعة أو السعي المستمر لجذب الانتباه، إضافة إلى حيازة مقتنيات باهظة الثمن، مثل الهواتف والساعات والملابس، دون أسباب واضحة.

كما تتضمن ظهور كدمات أو خدوش أو نزيف وإصابات غير مبررة، والانكماش عند اقتراب الآخرين، والتبول أو التبرز اللاإرادي، ورفض الفحوص الطبية أو ضعف الاستجابة للألم، ووجود إصابات في المناطق التناسلية، وتكرار الكوابيس، وإهمال النظافة الشخصية وصحة الأسنان، وارتداء ملابس غير ملائمة للعمر أو الطقس، والظهور بمظهر متعب أو اعتلال الصحة، وإساءة استخدام المواد المخدرة أو الكحول.

ولفتت إلى أن بعض الطلبة الذين تعرضوا لإساءة شديدة قد لا تظهر عليهم أي علامات، لذا ينبغي التحقق من أسباب التغيرات السلوكية أو الجسدية، والإبلاغ عند توافر اشتباه موثوق بوقوع إساءة.

وأكدت الهيئة في إرشاداتها، أنه يتعين على المدارس والمعلمين التحلي باليقظة والانتباه إلى أي تغيرات أو مؤشرات تستدعي القلق، خصوصاً لدى الطلبة الذين تظهر عليهم علامات الضيق أو يواجهون صعوبات في المشاركة أو تحقيق أداء جيد في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية. كما ينبغي أن يمتلك المعلمون المهارات اللازمة للاستماع إلى الطلبة والتحاور معهم وتقديم الدعم المناسب لهم.

وشددت على أن دور المعلمين والموظفين يقتصر على رصد المؤشرات والإبلاغ عنها، ولا يشمل إجراء تحقيقات بشأن حالات الاشتباه، إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق مؤسسة الرعاية الأسرية والشرطة. كما أكدت ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة التي يفصح عنها الطلبة، وعدم الكشف عنها إلا للجهات المختصة.