7 أحكام بالسجن المؤبد على سفاح في قبرص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكم على ضابط جيش قبرصي يوناني بالسجن سبع مؤبدات بعد إدانته بقتل خمس نساء أجنبيات وطفلين.

وأقر نيكوس ميتاكساس البالغ من العمر 35 عاما بالذنب في المحكمة الإثنين باثنتي عشرة تهمة تتعلق باختطاف وقتل خمس نساء وطفلين.

واعتذر المتهم وهو يبكي لعائلات الضحايا، وقال إنه لا يعرف لماذا ارتكب جرائم الكراهية.

وقد سببت الجريمة الأولى من نوعها في قبرص صدمة لمجتمع الجزيرة .

وقال نيكوس في المحكمة "سيتساءل الناس كيف وصل شخص من مواطنيهم إلى هذه النقطة، وطرحت السؤال على نفسي بدوري ، ولكني لم أجد إجابة".

وأضاف أنه راغب في مساعدة السلطات في محاولاتها لإيجاد تفسير لما حدث.

والحكم الذي صدر بحق نيكوس الذي ظهر في المحكمة وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص، هو الأكبر في تاريخ النظام القضائي القبرصي.

ولا يتوقع أن يستأنف نيكوس الحكم.