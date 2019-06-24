"الإجازة" تمنع أمراض القلب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء في جامعة "سيراكوس" بمدينة نيويورك، إلى أن الإجازة من العمل تعد أمرا ضروريا "صحياً" للحفاظ على سلامة الجسم والقلب وليس لأغراض الترفيه والترويح عن النفس فقط.

وشدد العلماء على أنه كلما زاد عدد الإجازات التي يقوم بها الشخص كلما خفت احتمالات الإصابة بمتلازمة الأيض وفقا لما جاء في كوقع "ديلي ميل" البريطاني.

ويعد اختلال عمل الأيض العامل الأساسي في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ما يؤدي لرفع نسبة الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكري.

والأيض هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية في خلايا الكائن تحافظ على الحياة، وتعد الأهداف الرئيسية الثلاث للأيض هي تحويل الغذاء "الوقود" إلى طاقة لتشغيل العمليات الخلوية، وإلى وحدات بناء للبروتينات، والدهون، والأحماض النووية، وبعض السكريات، وإزالة الفضلات الأيضية النيتروجينية.

ووجدت الدراسة أن نسبة الإصابة بمتلازمة الأيض تقل للربع مع كل يوم إجازة ياخذها الفرد.