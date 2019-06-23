زوج يلقي زوجته الحامل في الوادي.. بسبب "الطمع"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت السلطات التايلاندية رجل أعمال من الصين، بعد الاشتباه في محاولته قتل زوجته خلال رحلة سياحية، عن طريق دفعها نحو هاوية أحد الأودية.

وذكرت الصحف التايلاندية، إن الرجل أراد أن يقتل زوجته الحامل بالشهر الثالث في متنزه، حتى يرث ثروتها التي تقدر بنحو 3.2 مليون دولار.

وأوضحت الشرطة أن يو شياو دونغ (33 عاماً) جرى اعتقاله، ويواجه تهمة محاولة قتل زوجته وانغ نانغ (32 عاما).

ويصل عمق الوادي الذي دفع منه يو زوجته إلى 34 مترا، لكن من حسن حظ المرأة أنها وقعت على طبقة سميكة من أغصان الشجر قبل أن تسقط على الأرض.

وأصيبت المرأة بجروح وكسور في العظام، لكن حملها لا يزال سليما وبحالة جيدة بحسب الأطباء.