القهوة تهدد بالموت المبكر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر علماء "ناسا" نتائج صادمة لتجاربهم عن التأثير المدمر للمشروب الصباحي المفضل لدى ملايين البشر في الصحة. واكتشفوا أن الكافايين، يحفز الجهاز العصبي المركزي لدى الناس والحيوانات، ويرفع معدلات ضربات القلب، ويمدد الأوعية الدموية، وهو ما يعرض الإنسان لمخاطر كثيرة، منها الموت المبكر.

ودرس العلماء الأمريكيون تأثير مختلف المواد التي تؤثر في الصحة من خلال تجارب أجروها على العناكب عام 1995، لكن نتائج التجارب نشرت الآن، وأصبحت معروفة للجميع بعد أن كانت حكراً على المتخصصين فقط.

وأبرز الخبراء قدرة المواد المنشطة والمخدرة في القهوة والكافايين من خلال مجموعة من الصور تبرز اختلاف نسيج عناكب المختبر بعد تزويد أجسادها بهذه المواد.

ويرى العلماء أن هذه الصور ستدفع البشر للتفكير ملياً قبل تناول القهوة التي تعد المشروب المفضل لدى الكثيرين.