اتهام مغنية بالاعتداء على امرأتين

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت سجلات قضائية أن مغنية الراب الحائزة على جائزة جرامي كاردي بي اتهمت، أمس، بالاعتداء بعد شجار في ناد ليلي بمدينة نيويورك.



وكانت المغنية البالغة من العمر 26 عاما واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار واجهت في السابق تهما أقل درجة بشأن الحادث الذي وقع في 26 أغسطس.

ولم يجب المحامي الموكل عنها جيف كيرن على طلب للتعقيب حتى الآن. وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 يونيو في محكمة كوينز الجنائية.

وقالت الشرطة إن المغنية دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنها اعتدت على امرأتين واتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست عضو فريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.