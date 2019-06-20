بلدية دبي تنفي شائعة احتواء مكعبات "ماجي" على أمعاء وأظافر الدجاج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت بلدية دبي الشائعات بشأن احتواء مكعبات ماجي على الأمعاء الداخلية للدجاج والأظافر وعلى مادة أحادي جلوتامات الصوديوم التي تؤثر على خلايا مخ الأطفال والكبد والكلى وغيرها، وأوضحت أن الادعاءات الواردة في الإشاعة لا تستند إلى أي مرجع أو مصدر علمي أو جهة صحية رسمية.



وقالت بلدية دبي أن المضافات الغذائية الموجودة في المنتج مثل (غلوتامات الصوديوم) هي مضافات غذائية مصرح باستخدامها حسب المواصفة الإماراتية، وكذلك المواصفات العالمية مثل هيئة دستور الغذاء والمواصفات الأوربية.

واوضحت البلدية بأنها تقوم بالرقابة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية، وتتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .