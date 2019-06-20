شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بمرض السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت الفنانة شيماء سيف، إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى" الذى يقدمه الإعلامى نيشان .

وخلال برومو الحلقة وجه نيشان مقدم البرنامج سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ظنًا منهم أنها أصيبت بالمرض الخبيث، ودعوا لها بالشفاء العاجل، وأثار جدلًا بين جمهورها، وهو ما اضطرها للخروج والرد وكشف حقيقة ذلك.



وقالت شيماء سيف على حسابها على "إنستغرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض غير صحيح".



ومن المقرر أن تذاع الحلقة بعد غد الجمعة، عبر قناة ”بين دراما“، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.