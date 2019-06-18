ضربها حتى الموت لإخراج "الجن الرابع" من جسدها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت فتاة فلسطينية على يد مشعوذ، ادعى أنه يحاول إخراج الجن من جسدها، بسبب استخدامه القوة المفرطة ضدها.

وكشف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي زريقات، أن " المشعوذ قتل الطفلة إيمان التي لم تتجاوز الستة عشر ربيعًا، والتي كانت تعانى من متاعب صحية "، وأوضح "أن أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها، إلا أن أرشدهم أحد أصدقاء العائلة على مشعوذ"، مشيرًا إلى أنه "تم إحضاره للمنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم أنها طريقة إخراج الجني".وتابع زريقات أن "المشعوذ ادعى أنه أخرج ثلاثة من الجن من جسدها، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت إيمان الحياة".

وألقت الشرطة الفلسطينية القبض على المشعوذ لمحاكمته بالتسبب بوفاة الطفلة.