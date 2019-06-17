تعرف إلى 4 مفاتيح للسعادة الدائمة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت الاختصاصية في جامعة هارفرد البروفيسورة سانجيف شوبرا، إلى أن الفوز باليانصيب، أو الحصول على ثروة، وركوب سيارة فارهة لا تعد أسبابا للسعادة الدائمة، وذلك بحسب بحث تناول الأسباب الحقيقية للسعادة.

حيث يعد المال ومايستطيع فعله، وسيلة مؤقتة للسعادة يزول مفعولها بالتدريج، لذا أدرجت شوبرا 4 أسباب تحقق السعادة طويلة الامد للإنسان وهي:

1- الغفران: تعد القدرة على المسامحة وسيلة للتحرر من أعباء الكراهية وغيرها من المشاعر غير الصحية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على سعادتك.

2- الامتنان: ويساعد قضاء بعض الوقت في التفكير فيما تشعر بالامتنان له في جعلك أكثر وعياً بالأشياء الإيجابية في حياتك.

3- العائلة والأصدقاء: وتعتبر شوبرا الأصدقاء والعائلة مفاتيح للسعادة، للأثر الإيجابي الذي تتركه العلاقات الطيبة في النفس، ويشكل الأصدقاء والعائلة مساحة للتنفيس عن أعباء الحياة التي نمر بها.

4- العطاء: ويعتقد أن الانخراط في الأعمال الخيرية والتبرع بالمال، منأكثر الأشياء إرضاء للنفس لأثرها الايجابي على الصحة النفسية.