ظاهرة شمسية تهدد مستقبل كوكب الأرض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر الخبراء بحسب بيانات مأخوذة من تلسكوب كبلر الفضائي، من أن الشمس يمكن أن تطلق توهجات باتجاه كوكب الأرض خلال المائة عام القادمة وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وتنتج التوهجات عن انفجار هائل من الطاقة يخرج من نجم، لأسباب لا يزال العلماء لا يفهمونها.

وكان يعتقد سابقا أن هذه التوهجات ليست مؤذية ولا تحدث ضررا بالكوكب، لكن الاحتمالات تشير إلى أن الأرض ستكون في مسار موجة الإشعاع عالي الطاقة بشكل مباشر.

وقد يؤدي هذا إلى تعطيل الإلكترونيات في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في انتشار واسع للنيران السوداء وتعطيل أقمار الاتصالات.