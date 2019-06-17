بالصور.. طائرة صنعها مراهقون قادمة الى مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هبطت طائرة صنعها طلبة مراهقون من جنوب أفريقيا، في محطتها الأولى في ناميبيا، تحملهم في رحلة من مدينة كيب تاون إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتستغرق الرحلة بحسب "بي بي سي" ستة أسابيع لتقطع مسافة تصل إلى نحو 12 ألف كيلومتر حتى تصل إلى مصر.

واستطاعت مجموعة مكونة من 20 طالبا من خلفيات متنوعة تجميع الطائرة "سلينغ 4" التي تتسع لأربعة مقاعد.

وقالت قائدة الطائرة ميغان فيرنر، البالغة من العمر 17 عاما : "الغرض من المبادرة هو أن نظهر لقارة افريقيا أن كل شيء يمكن تحقيقه إذا أصر عقلك على تنفيذه".

واستغرق صنع الطائرة ثلاثة أسابيع، إذ استخدم الطلبة بعض المواد وفرها مصنع طائرات في جنوب أفريقيا.

واستطاع الفريق تجميع المكونات وبناء الطائرة ويصل عدد هذه القطع إلى آلاف الأجزاء الصغيرة.