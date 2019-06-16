الكيلو بـ 100 ألف دولار.. تعرف إلى أغلى شجرة بالعالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد الشجرة النادرة التي تنتج "الراتنج"، أو مادة العود، الأغلى في العالم، بسبب الإقبال الكبير على دهن العود، خاصة في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.

والعود، هو راتنج قاتم اللون موجود بقلب خشب نبات جنس العود، وهي أشجار دائمة الخضرة ومعمرة، قد يصل ارتفاعها إلى عشرين مترا، وموطنها الأصلي جنوب شرق آسيا وقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويحتوي العود على زيوت نفاذة، تتكون بسبب إصابة الشجرة بنوع من العفن، يصيب قلبها ويأتي بلون شاحب وخفيف نسبيا.

وعند تقدم العدوى تنتج الشجرة الراتنج العطري القاتم اللون، ردا على الهجوم، مما يجعل هذا الخشب كثيف جدا وداكن اللون، ويسمى هذا الراتنج بالعود.

وبحسب جودة ونوعية العود، تبدأ أسعار كيلو البخور بمبالغ قد تبدأ بعشرة آلاف دولار، وقد تصل بسبب ندرتها وجودتها إلى مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار للكيلو.