8 ملايين بيزوس تعويضاً لمطلقة عن أعمالها المنزلية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكم القضاء الأرجنتيني على رجل بأن يدفع لطليقته مبلغاً قدره ثمانية ملايين بيزوس (نحو 173 ألف دولار) تعويضاً عن المهمات المنزلية التي أدتها خلال زواجهما الذي استمر 27 عاماً.

وجاء في الحكم "بعد 27 عاماً من الزواج، هجر الرجل زوجته بعدما بلغت الستين من العمر، وهي سن تتقاضى خلالها النساء مخصصات تقاعدية بعد حرمانهن من سوق العمل".

وانفصل الزوجان سنة 2009 ثم طُلقا رسمياً في 2011.

وكرست هذه المرأة البالغة 70 عاماً والمجازة في الاقتصاد، وقتها لتربية أطفالها وإنجاز الأعمال المنزلية خلال فترة زواجها. وأوضحت القاضية فيكتوريا فاما أن "تبعية النساء الاقتصادية لأزواجهن هي من الآليات المركزية التي يجري من خلالها التحكم بهن في المجتمع".

وحددت القاضية "مبلغاً معقولاً لإعادة التوازن إلى الوضع الاقتصادي" بين الزوجين.