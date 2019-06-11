الإضاءة أثناء النوم تؤدي لزيادة الوزن لدى النساء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة استقصائية شملت 44 ألف امرأة، تتراوح أعمارهن بين 35 و 74 عاما، أن النساء اللواتي يخلدن للنوم في الليل مع وجود مصابيح إضاءة كن أكثر عرضة لزيادة الوزن، وفقا للباحثين وفقا لما ورد في موقع "ميرور" البريطاني.

وشملت مصادر الضوء مصابيح الإنارة وأجهزة التلفاز والهواتف المحمولة ومصابيح الشوارع وضوء السيارات.

وقال مؤلف الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة في ولاية كارولينا الشمالية، بأميركا، الدكتور ديل ساندلر: "تدعم الأدلة من الدراسات التي أجريت على حيوانات، أن التعرض للضوء في الليل قد يكون له تأثيرات مباشرة على إشارات الميلاتونين الأمر الذي يؤدي إلى كبتها، واضطراب النوم، وزعزعة إيقاعات الساعة البيولوجية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

وأضاف: "ثبت أن التعرض لمصادر الضوء في الليل يحدث خللا في جينات الساعة اليومية، ويغير بدوره سلوكيات التغذية ويؤدي إلى زيادة الوزن كما توصلت إليه التجارب في المختبرات على القوارض".

وقال الباحثون القائمون على الدراسة إن التعرض للضوء الصناعي أثناء النوم يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإجهاد المزمن وتعطيل معدلات التمثيل الغذائي بطريقة تسهم في زيادة الوزن خاصة لدى النساء.