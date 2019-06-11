اكتشاف جسر غامض يمتد 10 ملايين سنة ضوئية

اكتشف علماء فلك «جسراً» يمتد بين مجموعتين من المجرات، تفصل بينهما 10 ملايين سنة ضوئية. ورصد العلماء «مساراً» من الحقول المغناطيسية والإلكترونات النسبية على طول خيوط تربط بين مجموعتين تسميان «Abell 0399» و«Abell 0401».

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه، حيث يسلط الضوء على كيفية امتداد الحقول المغناطيسية وجزيئات الطاقة العالية على طول «الشبكات الكونية» التي تربط الأجسام البعيدة في الكون. وحدد العلماء بقيادة فريق من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في مدينة كالياري الإيطالية، الجسر باستخدام التلسكوب اللاسلكي «LOFAR».

وهذه الشبكات الكونية، هي عبارة عن هياكل خيطية يتم من خلالها توزيع المادة عبر الكون، وعند تقاطعاتها، توجد تركيزات ضخمة من المجرات، معروفة باسم «العناقيد». ورصد العلماء ما يشبه إلى حد كبير «الشفق القطبي بالمقاييس الكونية».

وقال ماتيو مورجيا من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية: «عادة ما نلاحظ آلية الانبعاثات هذه في مجرات فردية وحتى في عناقيد المجرات، لكن لم يسبق أن لوحظ انبعاث راديوي يربط بين هذين النظامين».