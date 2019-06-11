يمنى يحصل على 4 ملايين دولار من متجر اميركي بسبب كلمة إرهابي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت هيئة محلفين فدرالية أميركية بمنح رجل يمني المولد تعويضا قدره 4.7 ​​مليون دولار، بعد أن تعرض للضرب والتنمر من قبل زميل في العمل كان قد وصفه مرارا بأنه "بن لادن" و"إرهابي".

وقال صالح البالغ من العمر 27 عاما لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" بعد صدور حكم الجمعة في محكمة بروكلين الفدرالية: "الوصف بأنني إرهابي وبن لادن هو بمثابة إهانة لي ولعملي".

وأقر ر جيمس روبنسون، وهو حارس أمن بمتجر ملابس "بريتي غيرل" للسيدات في بروكلين ، بأنه مذنب بالاعتداء على صالح في مخزن الطابق السفلي، مما أسفر عن إحداث كسور به.

وا اعتاد روبنسون على إيذاء صالح ومطالبته بالعودة الى اليمن كما كان يعلن كره للعرب .

ورفض مديرو المتجر شكاوى صالح، قائلين إن الموقف لم يكن أكثر من مجرد مزاح بين الموظفين، كما اعتبر نائب مدير المتجر فيكتور لافي، أن وصف الشاب اليمني بأنه "بن لادن" لم يكن شيئا مهما.