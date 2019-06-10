مليونير يسرق الدجاج والبط لتعبئة سيارته بالوقود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أُلقي القبض على مزارع ثري من مقاطعة سيتشوان الصينية بزعم قيامه بسرقة الدجاج والبط من عدة قرى في مقاطعة لينشوي، لشراء الوقود لسيارته الفاخرة التي تصل قيمتها إلى 290 ألف دولار.

وكانت الشرطة في لينشوي تتلقى تقارير عن سرقة الدجاج والبط من عدة قرى في المقاطعة منذ إبريل الماضي، لكنها لم تتوقع أن يكون الجاني واحداً من أغنى المزارعين في المنطقة، وهو رجل يعيش في فيلا متعددة الطوابق ويقود سيارة بي ام دبليو.

و كانت السيارة الفاخرة هي التي دفعت الرجل إلى السرقة. بعد وقوعه في مشاكل مالية، حيث بدأ الرجل الثري في سرقة الطيور و بيعها للحصول على وقود للسيارة.