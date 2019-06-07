ملايين الخنافس الملونة في سماء كاليفورنيا

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قال مسؤولون أميركيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

وذكر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية آدم روزر، أن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترا وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس انجليس.

وبعد أن أكد مراقب أرصاد في بلدة رايتوود أنها سرب ضخم من الخنافس المرقطة الصغيرة التي تعرف باسم الدعسوقة، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييجو، مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

وتعتبر الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.

وقال أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا رينج كاردي، إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء أو قد لا يرى شيئا على الإطلاق إذا كان بعيدا.

وذكر أن أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عددا كبيرا من الخنافس كان موجودا فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة.

وأشار إلى أن هذا النوع من الخنافس يعتمد على الرياح في حمله إلى الوديان حيث يجد كميات وفيرة من اليرقات يتغذى عليها.