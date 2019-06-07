"انستغرام" يطرح ميزة جديدة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلنت منصة الصور والفيديوهات "انستغرام"، المملوكة لفيس بوك عن تغييرات جديدة في إستراتيجيتها الإعلانية، تسمح للعلامات التجارية بعرض الإعلانات التي تروج للمؤثرين والمنتجات الإعلانية ضمن القصص أو المنشورات.

حيث سيبدأ تطبيق "انستغرام" بعرض محتوى دعائي بشكل أكبر ضمن منصته للمؤثرين وأصحاب العلامات التجارية حتى في حال لم يكن المستخدم يتابع حساب المؤثر الذي تظهر إعلاناته ضمن حسابه.

ومن المتوقع أن تبدأ الإعلانات الخاصة بالمؤثرين بالظهور في المنشورات خلال الأسابيع المقبلة، وضمن القصص في الأشهر المقبلة.

وستظهر الإعلانات مشابهة للصورة العادية، لكنها ستذكر أنها "شراكة مدفوعة الأجر" بالإضافة إلى اسم العلامة التجارية في كل مشاركة.