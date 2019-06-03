اشتعال النيران أثناء عملية جراحية بسبب تسرب الأوكسجين من رئة مريض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

اشتعلت النيران أثناء عملية جراحية لإصلاح قلب رجل، حيث تسربت كميات كبيرة من الأوكسجين من خلال ثقب في رئة المريض، واندلعت النيران عندما لامس الاوكسجين المتسرب إحدى أدوات الجراحة.

وتمكن الأطباء في أستراليا من إخماد الحريق على الفور ومواصلة العملية، مع تعافي المريض سالماً من الحادث بحسب ما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الفريق الذي كشف عن الحادث الغريب إنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الحالة، ويجب تدريب الممرضات والأطباء على ما يجب القيام به في حالة نشوب حريق جراحي.

وكشف مسعفون في مستشفى أوستن في ملبورن، أستراليا ، كيف اشتعلت النيران في المريض البالغ من العمر 60 عاما، التي بدأت عندما باشر الجراحون بعملية جراحية لإصلاح ثقب في الشريان الأورطي للرجل، وقاموا بخرق إحدى رئتيه عن طريق الصدفة.

وعانى الرجل من مرض في الرئة العام الماضي وتورمت رئته اليمنى وعلقت في قفصه الصدري، فكان على الجراحين كسره للوصول إلى قلبه، وبدأ الهواء يهرب بسرعة من رئة الرجل عندما ثقبوا الرئة أثناء القيام بذلك.

وتمكن طاقم العملية بفضل التفكير السريع من إخماد الحريق على الفور دون إصابة الرجل، واكمال بقية العملية دون أي عوائق.