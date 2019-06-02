"محمد صلاح" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "أنت فرحتنا الوحيدة في هذا الزمن الأغبر"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #محمد_صلاح ووسم #فخر_العرب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تحقيق محمد صلاح مع ناديه ليفربول لقب أبطال أوروبا بعد الفوز على نادي توتنهام بهدفين، سجل صلاح أحدها بضربة جزاء، مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وعبر آلاف المتابعون من مختلف البلدان العربية عن فرحهم بمحمد صلاح وفخرهم به كلاعب مصري عربي استطاع تحقيق انجازات عالمية.

ووجد الكثير من المغردين بمحمد صلاح الفرحة الوحيدة في هذا الزمن، فقال أحدهم: "فرحة كبيرة انك تسمع الناس في أروبا بتهتف باسم مصري عربي مسلم... #محمد_صلاح... فرحتنا الوحيده في هذا الزمن الاغبر".

وقال آخر: "انت فعلا فخر العرب.. انت قدوة لشباب كتير.. انت تستحق اكتر من كدا بكتير.. أنت فرحتنا الوحيدة في الزمن ده".

كما وصف متابعون محمد صلاح بأنه الشخص الوحيد من المشاهير الذي لا يزال يشبههم بأخلاقه وتواضعه رغم كل الإنجازات التي حققها، فقالت إحدى المغردات: "العرب كلهم يحبون #محمد_صلاح لأنه على عكس بقية مشاهير العرب لا زال يشابهنا .. محمد صلاح بشخصيته و كلامه ينفع يكون واحد من اللي تشوفهم كل يوم حواليك".

وأشار متابعون إلى أن فرحة الشعب المصري بمحمد صلاح كانت أكبر من فرحة نادي ليفربول بالبطجولة، فقال أحدهم: "#محمد_صلاح فرحة المصريين بيك اكتر من فرحة ليفربول بالبطولة".

من جانبهم بارك آلاف المتابعون من خارج مصر لمحمد صلاح الذي وصفونه بأنه "فعلا فخر العرب"، فقالت إحدى المغردات: "مبروك للاعب المصري محمد صلاح فخر العرب عامة ومصر خاصة.. مع تمنياتنا بالتوفيق له على الدوام".

وقال آخر: "هناك نجاحات تُسعِدك.. وهناك نجاحات تُبهِرك.. والفرعون المصري #محمد_صلاح قد بهر العالم.. فمن يقول لك ابو مكة شرف مصر قل له انك شرفْ العرب والعالم".

كما تناقل المتابعون عشرات الصور ومقاطع الفيديو لمحمد صلاح بعد فوز فريقه، وكان مقطع الفيديو الأكثر انتشارا هو الذي يحتفل فيه مع زوجته وابنته مكة باللقب.

وفي السياق نفسه، هنأ العديد من الفنانين ولاعبي الكرة محمد صلاح بعد فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، ومن بينهم اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" ألف مبروك يا ابو مكة".

من جهته لخص اللاعب المصري محمد صلاح نجاحه في ثلاث كلمات، فكتب في حسابه على "تويتر" باللغة الانكليزية: "آمن بالشيء، وأعمل بجدّ، وسيتحقق ما تريد". وأرفق الجملة بصورته أثناء تتويج الفريق وهو يحمل الكأس.