محاكمة زوجة أنفقت 16 مليون استرليني في متجر "هارودز"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انفقت زوجة مصرفي سابق، 16 مليون استرليني في هارودز دون لم يشهد له المتجر نظيرا منذ عقد من الزمان.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي " استخدمت زميرا هاجييفا، التي تواجه حاليا أول قضية في بريطانيا في ظل قانون (من أين لك هذا)، 54 بطاقة ائتمان، كثير منها ذو صلة بالبنك الذي كان يعمل فيه زوجها، في إنفاق ضخم في هارودز في لندن، لم يشهد له المتجر نظيرا منذ عقد من الزمان.

وقد تفقد هاجييفا منزلها الواقع قرب هارودز، والذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى ملعب للغولف في بيركشاير يقدر بملايين الجنيهات، إن لم تستطع توضيح مصدر ثروتها أمام المحكمة العليا.

ويقضي زوجها حاليا حكما بالسجن مدته 15 عاما صدر عليه في موطنه أذربيجان، بعد إدانته بسرقة الملايين من البنك التابع للدولة الذي كان يعمل فيه.

وتعيش هاجييفا، التي تحمل إقامة دائمة في بريطانيا، على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام من هارودز.