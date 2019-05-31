زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعدمت كوريا الشمالية مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، بسبب انهيار قمة فيتنام بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في كوريا الشمالية أنه تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، المبعوث التنفيذي الخاص للولايات المتحدة وأعدم رميا بالرصاص في مطار "ميريم" مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في شهر مارس الماضي .

وبحسب الصحيفة فإن الذراع الأيمن لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونج شول أرسل مع مسؤولين كبار هو الآخر إلى معسكر عمل شاق وإعادة تأهيل كعقاب لهم.

وانهارت قمة ترامب-كيم التي انعقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي، في فبراير الماضي، بعد فشل الزعيمين في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.