خرج من العمل لاستراحة الغداء... فحصل على 10 ملايين دولار

فاز شاب اميركي بعشرة ملايين دولار خلال استراحة الغداء في أحد المتاجر الصغيرة القريبة من مكان عمله .

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن جيمس بيليتش، مدير الخدمات اللوجيستية المقيم في ساوث كارولاينا والذي يعمل في نورث كارولاينا على مسافة ساعة بالسيارة، التوقف خلال استراحة الغداء في أحد المتاجر الصغيرة لشراء تذكرة يانصيب ثمنها 30 دولاراً، ليكتشف بعدها أنه فاز لتوّه بعشرة ملايين دولار،

وقال بيليتش لمسؤولي اليانصيب في الولاية: "لا تتوقع ذلك أبداً... ربما تعتقد أنك ستربح شيئاً ما، ولكن ليس 10 ملايين دولار، إنه أمر لا يصدَّق".

وقالت إميلي، زوجة بيليتش: "عندما عاد إلى المنزل كان يشعر بالصدمة لدرجة أن كل ما أمكنه فعله هو حمل تذكرة اليانصيب أمام وجهي... لدينا ولدان صغيران أكبرهما سناً يبلغ 5 سنوات، وهو يعتقد أننا فزنا بـ20 دولاراً".

وكان لدى بيليتش خيار الحصول على الـ10 ملايين دولار بنظام الأقساط (20 دفعة سنوية قيمة الواحدة 500 ألف دولار)، لكنه اختار الحصول على الجائزة دفعة واحدة، فحصل على مبلغ 6 ملايين دولار، إذ تبلغ الضرائب نحو 4 ملايين دولار.

وليس لدى بيليتش وعائلته أي خطط لإجراء تغييرات كبيرة على نمط الحياة الذي يعيشونه، على الرغم من المفاجأة الكبيرة التي حدثت لهم.