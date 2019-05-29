تطبيقات تسرق المعلومات الشخصية من أجهزة آيفون أثناء النوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت "واشنطن بوست" أن تطبيقات خاصة سميت بمتتبعات التطبيقات، تعمل على أجهزة "IOS" تقوم بجمع بيانات المستخدمين دون معرفتهم الشخصية.

فبعد تثبيث جهاز مراقبة برمجيات على جهاز آيفون، تبين أن أكثر من 5400 تطبيق مراقبة يرسل بيانات من الجهاز إلى أطراف ثالثة من خلال تطبيقات أخرى كتطبيق الطقس و"SPOTIFY" حيث تقوم متتبعات التطبيقات بالحصول على معلومات مستخدمي هذه التطبيقات وإرسالها إلى أطراف أخرى.

وتحوي البيانات التي يتم جمعها على معلومات حساسة متل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين الـ" IP" والموقع الدقيق للمستخدم.

وغالبا ما تعمل تطبيقات تتبع البيانات بنشاط أكبر في الليل، عندما يكون مالك الجهاز نائماً، أو في بعض الأحيان في الأوقات التي لا يتم فيها استخدام الهاتف الذكي.

وعلى الرغم من أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لإدخال تحديثات تعمل على تحسين تجربة المستخدم، فقد وجدت الصحيفة أن العملية تنتهي بنقل المعلومات الحساسة إلى شركات التتبع التابعة لجهات خارجية، مثل Amplitude و Appboy و Demdex.

وبلغت البيانات التي تم جمعها ومشاركتها مع هذه الشركات 1.5 غيغابايت في المجموع من المستخدم .

ومن الصعب حظر متتبعات التطبيقات التي تجمع المعلومات، ويعزى ذلك إلى أنه من السهل على المتتبعين العمل بطريقة غير ملاحظة.