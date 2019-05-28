"واتساب" يخلف وعده للمستخدمين بإضافة هذه الميزة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكدت الشركة الأم لواتساب "فيس بوك"، أن الإعلانات ستبدأ بالظهور للمستخدمين العام المقبل 2020 بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وستظهر الإعلانات الترويجية في ميزة "الحالة" الشبيهة بتلك التي تظهر بين القصص في انستغرام، وفقا لما جاء في المؤتمر السنوي التسويقي لفيس بوك.

وتتعارض هذه الخطوة المثيرة للجدل مع الوعد الذي قدمه مؤسس واتساب، براين أكتون، حول عدم تقديم الإعلانات للمستخدم مطلقا.

وقال فيس بوك إن الشركات ستتمكن أيضا من التفاعل مع العملاء باستخدام نوافذ الدردشة مع "تنسيقات أكثر ثراء للرسائل".

وتتشابه ميزة "الحالة" في انستغرام مع ميزة القصص في كل من انستغرام وفيس بوك وتستمر لمدة 24 ساعة ثم تختفي.

كما سترتبط الإعلانات على فيس بوك بتطبيق واتساب للسماح للمستخدمين بالتحدث مباشرة إلى العلامات التجارية عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر.

يأتي قرار التراجع عن الوعد السابق بعدم تقديم إعلانات أبدا بعام 2012، في الوقت الذي يستعد فيه فيس بوك الذي اشترى واتساب في عام 2014 مقابل 18 مليار دولار (14 مليار جنيه إسترليني) لاستثمار التطبيق بطرق تعود عليه بعائد مادي أكبر.

وأثار قرار إضافة الإعلانات على التطبيق جدلاً بين مستخدمي التطبيق.