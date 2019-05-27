مسؤول روسي يعتدي بعنف على صحافي

المصدر: موسكو - د ب أ

فتحت السلطات الاتحادية الروسية تحقيقا مع رئيس منطقة في جمهورية خاكاسيا، بسيبيريا، بعدما التقطت عدسات الكاميرات صورا له وهو يجذب صحفيا من قناة روسيا 24 الإخبارية المملوكة للدولة قبل أن يطرحه أرضا.

وقالت لجنة التحقيقات في بيان اليوم الاثنين إن السلطات تجري تحقيقا مع سيرجي زايتسيف مسؤول منطقة شيرينسكي، وقد تصل عقوبته إلى السجن ستة أعوام.

وأصدر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، والذي ينتمي إليه زايتسيف، اعتذارا، ووصف الحادث بأنه "مشهد قبيح"، وفقا للقناة الإخبارية.

وكان الصحفي بصدد سؤال زايتسيف عن وجود عيوب في مشروع الإسكان الذي تموله الحكومة، وتوفره لمن دمرت حرائق الغابات منازلهم.

وانتفض زايتسيف عن مقعده قائلا للصحافي، وهو يحاول دفعه بالقوة إلى خارج مكتبه :"لماذا أتيت إلى هنا بحق الجحيم؟" بينما كان الصحفي يقول، بحسب ما ظهر في الفيديو :"لما تدفعني؟".

وذكر بيان اللجنة أن المحققين فتحوا تحقيقا ضد زايتسيف بتهم "عرقلة الأنشطة المهنية القانونية للصحفيين، على يد شخص يستخدم منصبه الرسمي، مصحوبا باستخدام العنف ضد صحافي".