تخسر كل أموالها بسبب حيلة على تويتر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت بريطانية الى عملية نصب بعدما قدمت شكوى عبر تويتر

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن أندريا التي تنحدر من منطقة باكينغهام شاير، تعرض حسابها البنكي للسرقة بالكامل، ولم يعد فيه أي جنيه إسترليني، بعدما اشتكت عبر تويتر.

وبدأت قصة النصب، حين كتبت أندريا على تويتر إلى شركة في بريطانيا حتى تبلغ عن مشكلة في خدمة البث التلفزيوني داخل البيت، وبعد فترة وجيزة تم الاتصال بها من المحتالين الذين انتحلوا صفة "مساعدين".

ولم تتأكد المرأة من هوية الجهة المتصلة، فقدمت معلومات مهمة مثل تاريخ الميلاد ورقم الحساب، وهذه التفاصيل كانت كافية لشركة النصب حتى تستولي على ما في الحساب البنكي وحصلوا على ثلاثة قروض، باسمها، دون أن تكون على دراية بالأمر.