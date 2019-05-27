"إنستغرام" تسمح بعرض الفيديو بهذه الطريقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام عن دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية، ضمن خدمة "آي جي تي في" IGTV، متنازلة بذلك عن أهم المزايا التي كانت تفتخر بها في بداية إطلاق الخدمة في العام الماضي.

ولمّا قدمت خدمة إنستغرام ميزة مشاركة مقاطع الفيديو أول مرة في شهر يونيو 2013، كانت أقصى مدة مسموح بها هي 15 ثانية فقط، وكانت تستهدف حينئذ منافسة خدمة "فاين" Vine المملوكة لتويتر التي لم تصمد في المنافسة فتم إغلاقها مطلع عام 2017.

ثم عملت إنستغرام، المملوكة لشركة فيس بوك، على زيادة المدة المسموح بها، فرفعت الحد الأقصى إلى 30 ثانية، ثم إلى 60 ثانية.

وبعد أقل من سنة من إطلاق IGTV، تراجعت إنستغرام عن تقييد مشاركة مقاطع الفيديو بالوضع الرأسي فقط، وقالت في منشور على مدونتها: إن التحديث يأتي استجابة لطلبات المستخدمين الذين يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة بطريقة أقرب إلى الطبيعة.

وأضافت الشركة: "لهذا السبب نعلن عن دعم مقاطع الفيديو الأفقية، إلى جانب مقاطع الفيديو الرأسية. وفي النهاية، تتمثل رؤيتنا في جعل IGTV وجهة للمحتوى الرائع بغض النظر عن كيفية تصويره حتى يتمكن صناع المحتوى من التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يريدونها".

يُشار إلى أن IGTV تتوفر ضمن تطبيق إنستغرام الرئيسي الذي يمكن تنزيله من متجر غوغل بلاي لهواتف أندرويد من متجر آب ستور لهواتف آيفون، وكذلك يمكن تنزيل الخدمة كتطبيق مستقل من متجر بلاي وآب ستور.