محمد بن راشد يتكفل بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث في دبي

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكاليف علاج الشابة البريطانية ريبيكا شيزهولم (24 سنة) التي تتلقى العلاج حالياً في مستشفى راشد التي نقلت إليها في العاشر من شهر مايو الجاري جراء تعرضها لحادث سقوط من على صهوة جواد كانت تمتطيه خلال احتفالها بيوم ميلادها، ما أسفر عن إصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ تطلب إجراء جراحة عاجلة تكللت بالنجاح لتتماثل حالياً الشابة للشفاء تحت ملاحظة طبية لصيقة.

ووجّه سموه بتوفير كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاج اللازمة للشابة المصابة.

وقد جاءت اللفتة الكريمة من سموّه فور علمه بعدم قدرة أسرة الفتاة على تسديد تكاليف العلاج العالية، وما تحتاجه الحالة من عناية طبية خاصة نظرا لخطورتها ما يتطلب تجهيزات ومعاملة شديدة الخصوصية، في الوقت الذي أحاط فيه مستشفى راشد الشابة المصابة بكل أشكال الرعاية عقب التدخل الجراحي الناجح مع توفير أعلى مستويات العناية المتكاملة وفق أرقى المعايير الطبية على يد فريق متخصص رفيع الكفاءة.



وأعربت أسرة الشابة ريبيكا شيزهولم، وتعمل معلمة، عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفتة الكريمة التي أبداها سموه بالتكفل بتكاليف علاج ابنتها، مؤكدين أن متابعة سموه للحالة ومبادرة سموه لتقديم الدعم في هذا الوقت الصعب له دلالات كبيرة على مدى العناية التي تحيط بها القيادة الإماراتية ضيوف الدولة وزوارها وعلى أعلى مستوى ممكن، مثمنين لسموه هذه الخطوة التي تتجاوز بعدها المادي إلى أثرها المعنوي الكبير في نفوسهم ونفس ابنتهم.

وأثنت أم الشابة - التي كانت قد وصلت من بريطانيا خصيصاً لمشاركة ابنتها الاحتفال بيوم مولدها – على مستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظيت بها ابنتها في مستشفى راشد ومنذ دخولها إليها جراء الحادث الذي تعرضت له.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمستشفى راشد الدكتور فهد باصليب عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفتة الإنسانية الكريمة من سموه بتكفله بعلاج الشابة التي أوضح أنها لا تزال تخضع للعلاج مع تحسن ملحوظ في حالتها، مؤكداً أن هذا التصرف النبيل ليس بغريب على سموه ولا على شعب الإمارات المعطاء، الذي يحيط كل من يقصده زائراً أو ضيفاً بكل العناية والاهتمام.