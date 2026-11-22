كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، المشاريع الفائزة في مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» لعام 2026، وذلك في ختام أعمال «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل على مدار 4 أيام في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل. وتُقام مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وإشراف سموّها. وتنظم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية.

وأكدت سموّها أن دبي تواصل تمكين المواهب لتحويل الأفكار الملهمة إلى تطبيقات تعزز توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، مشيرة سموها إلى أن النجاحات التي تحققها المبادرة عاماً بعد عام ترسخ أهمية دورها كمنصة عالمية، تجمع المبدعين والباحثين وأصحاب الأفكار الطموحة من مختلف أنحاء العالم في دبي، وتوفر لهم البيئة الداعمة لتحويل المعرفة إلى أثر ملموس يخدم الإنسان والمجتمع.

وأشارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن ما نشهده اليوم من مشاريع نوعية طورتها عقول شابة وباحثون من مختلف دول العالم يؤكد أن الحلول القادرة على مواجهة التحديات الكبرى تبدأ دائماً بفكرة مبتكرة وبإرادة تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي حقيقي، وقالت سموها: «سنواصل من خلال مبادرة (حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية) تقديم فرص للمواهب الواعدة لتطوير أفكارها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قادرة على خدمة المجتمعات وتحسين جودة الحياة».

وأضافت سموّها: «لا تقتصر أهمية المبادرة على الاحتفاء بالإنجازات البحثية أو تكريم المشاريع المتميزة، بل تمتد إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وصناع القرار، بما يضمن انتقال الابتكارات من مراحل البحث والتطوير إلى مراحل التنفيذ والتوسع. وتمثل هذه المنظومة المتكاملة أحد أهم العوامل التي تعزز قدرة الأفكار الواعدة على تحقيق أثر مستدام وملموس».

ولفتت سموّها إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب نماذج جديدة من التعاون العابر للحدود والتخصصات، مؤكدة أن دبي تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً لتطوير الحلول المستقبلية واستقطاب العقول والمواهب وتمكينها من المساهمة في معالجة القضايا التي تمس مستقبل البشرية، وستبقى منفتحة على كل فكرة طموحة يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسان، لأن الابتكار أصبح اليوم لغة عالمية مشتركة، وجسراً للتنمية، والتقدم والازدهار.

وشهدت سموّها مراسم الإعلان عن المشاريع الفائزة في الفئات الرئيسة الخمس للمبادرة، وشملت: جائزة فئة التشخيص والعلاجات الصحية لمشروع غرين ليبيدز من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، وجائزة فئة الأنظمة الدائرية لمشروع جيغاتون بيو من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة، وجائزة فئة مستقبل الطاقة لمشروع ليزر إنديوسد غرافين بولز من الجامعة الأميركية في الشارقة، وجائزة فئة موارد الحياة لمشروع سولارستيل بوكس من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، وجائزة فئة «المجتمعات الحضرية» لمشروع ليتموس من جامعة سنغافورة الوطنية.

لطيفة بنت محمد:

• التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب نماذج جديدة من التعاون العابر للحدود والتخصصات.