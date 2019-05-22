مؤذن يتسبب في إفطار مواطنين قبل آذان المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عاقبت وزارة الشؤون الدينية التونسيّة اليوم ، مؤذن جامع" سيدي الشريف"، في منطقة دار شعبان الفهري بإيقافه عن العمل ، على خلفية رفعه آذان المغرب قبل موعده، ما تسبب في إفطار عدد من المواطنين قبل الموعد بحوالي 7 دقائق كاملة.

وقالت وسائل اعلام محلية أن المؤذن قام مساء أمس برفع آذان صلاة المغرب قبل وقتها، ما تسبب في إفطار سكان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار ، لهذا تم عزله .

وذكر مسؤول تونسي بوزارة الشؤون الدينية في نابل، ،أن الواقعة حصلت "سهوًا وليس تعمدًا "، معتبرًا أن الخطأ وارد، في وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان في صفوف السكان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحملوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.

من جانبه، أفاد مصدر من دار الإفتاء في تونس بتصريح صحفي، أنه من المستحب قضاء يوم آخر لمن أفطر تبعًا لهذا الخطأ بعد خروج شهر رمضان.