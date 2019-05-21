زوج يشكو زوجته للشرطة بسبب"وجبة الإفطار"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدم رجل كويتي على تقديم شكوى بزوجته، في محاولة منه للضغط على زوجته كي تطبخ له "وجبة الإفطار " .

وذكرت صحيفة "الرأي"المحلية،أن مواطنًا طالب رجال الأمن بـ“تقويم سلوك زوجته التي ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وأبدى رغبته في تسجيل قضية ضدها".

ووقال الزوج للشرطة إن زوجته ترفض أن تطبخ له وجبة الإفطار، وإنه حاول إقناعها بكل السبل بذلك، خاصة أنه يعود إلى المنزل من العمل منهكًا بعد صيام طويل، وأن أبسط حقوقه أنه يجد وجبة الفطور من تحضير يد زوجته ولكنها ترفض".

لكن الشرطة رفضت الشكوى وقالت إن هذا النوع من الشكاوى ليس من اختصاصها .