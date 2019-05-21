"بيبسي" تتسبب بأزمة لشركة طيران

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثارت خطوط طيران "JetBlue" غضب بعض المسافرين بعد أن قامت باستبدال مشروبات كوكاكولا بتلك الخاصة بشركة بيبسي، في عربات الطعام خلال رحلاتها.

حيث أعلنت أنها اعتبارا من 3 يونيو، ستقوم الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، بتقديم منتجات بيبسي بدلا من كوكاكولا على متن رحلاتها كجزء مما اعتبرته خطة التحديث.

وأثار الإجراء الخاص بالشركة ردود فعل غاضبة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عبر البعض عن نيته التوقف عن الطيران على خطوط الشركة، داعين للكشف عن السبب الحقيقي الذي دفع الشركة للقيام بذلك، وما إذا كان الأمر مرتبط بالمال.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الشركة، كتقديم مجموعة من المشروبات المجانية، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية.